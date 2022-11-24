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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЗОН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРОК В МИНСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ
10:43 25.11.2022
В Минске завершился сезон сельскохозяйственных ярмарок. Об этом сообщает Telegram-канал Минского горисполкома.
«В связи с устоявшимися погодными условиями, в целях соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, принято решение о завершении в 2022 году проведения сезонных ярмарок выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции», - сказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.
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