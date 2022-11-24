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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ ПРОХОДИТ В БЕЛГУТЕ
09:40 25.11.2022
XII Международная научно-практическая конференция «Проблемы безопасности на транспорте» 24 ноября 2022 года начала работу в БелГУТе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, в этом году она посвящена 160-летию БЖД.
В программе двухдневного форума - два круглых стола, на которых обсуждают концепцию проекта закона «О транспортной безопасности» и изменения закона «О железнодорожном транспорте». В очном и дистанционном форматах десяти секций выступят порядка 500 докладчиков из Беларуси и других стран.
Конференция позволит ее участникам ознакомиться с достижениями специалистов и ученых вузов, научно-исследовательских институтов, изучить передовой опыт ведущих производственных и транспортных компаний, сформулировать новые подходы и найти эффективные решения актуальных задач безопасности транспортного комплекса.
Ежегодное мероприятие проводится на базе Белорусского государственного университета транспорта. Его организаторами выступает Минтранс совместно с госсекретариатом Совета безопасности Беларуси.
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