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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СНИЗИЛИСЬ НА 3%
09:25 25.11.2022
Реальные располагаемые денежные доходы населения Брестской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-сентябре 2022 года составили 97,0% к уровню января-сентября 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 9,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 25,5%, доходы от собственности и прочие доходы – 3,3%.
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