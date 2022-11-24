Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в октябре 2022 года составила 1636,4 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.

В сентябре 2022 года средняя зарплата была 1637 рублей.

Таким образом, в октябре она снизилась по сравнению с сентябрем на 0,6 рубля, или на 0,037%.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за октябрь составила 2227,0 рублей, Минской области - 1629,8 рубля, в Гомельской – 1481,5 рубля, Брестской – 1453,2 рубля, Гродненской -1474,8 рубля, Витебской - 1379,3 рубля, в Могилевской – 1344,3 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в октябре в секторе "информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания" и составила 5652,0 рубля. На втором месте находится деятельность пассажирского воздушного транспорта – 4512,2 рубля, на третьем –«вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования» - 4028,3 рубля.

Меньше всего начислено в октябре работникам парикмахерских и салонов красоты – 844,0 рубля; деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в сфере культуры – 948,4 рубля; деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг – 954,6 рубля.