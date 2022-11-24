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ЭКОНОМИКА РБ


НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ ФОРУМЕ STARTUP BOOTCAMP BSU СТУДЕНТЫ БГУ ПРЕДСТАВЯТ 14 ПРОЕКТОВ


17:42 24.11.2022

Студенты БГУ представят 14 проектов на предпринимательском форуме Startup Bootcamp BSU, который пройдет 25-27 ноября на базе СОК БГУ «Бригантина» (г.п. Радошковичи, Минская область).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, участниками мероприятия станут около 150 студентов БГУ, БГУИР, БНТУ и БГМУ. На форуме они представят 17 новаторских идей в области информационных технологий, переработки отходов, образования, мобильных приложений, медицины и др.

В течение трех дней планируется активная работа по совершенствованию молодежных проектов с учетом экспертного мнения и консультирования. Для этого подготовлена образовательная программа, которая включает лекции, тренинги и мастер-классы. Участники узнают о финансовых показателях стартап-проектов, научатся эффективно презентовать свои инициативы. Также для студентов пройдет панельная дискуссия «Университет как платформа развития технологического предпринимательства» с представителями органов государственного управления, в рамках которой студенты зададут интересующие их вопросы.

Ключевым событием форума заявлен конкурс инновационных проектов INNSTART BSU. Среди проектов БГУ приложение-агрегатор мероприятий «В Минске», а также хранилище данных на основе технологии перекрестного блокчейна ALL. БГМУ представит анестезиологический калькулятор MedCalcul для подсчета данных в медицине. Студенты БГУИР выступят с программой MEDIC, которая может находить симптомы неврологических заболевании и отслеживать их по видео, а обучающиеся БНТУ презентуют чебуречную на колесах в современном формате.

Победитель получит грант на реализацию и развитие своего проекта от ведущей интернет-компании, призы и поддержу от партнеров конкурса.

Организаторами мероприятия выступают Стартап-центр, НТП «УНИТЕХПРОМ» БГУ и молодежное предпринимательское сообщество StartUp Space при поддержке Мингорисполкома.
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