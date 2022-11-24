В производстве экономических судов Беларуси на 1 ноября 2022 года находилось 1146 дел об экономической несостоятельности (банкротстве).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, из них о банкротстве организаций частной формы собственности - 1053 дела, что составляет практически 92%.

В экономическом суде города Минска рассматривается 37% (426 дел) от общего количества находящихся в производстве дел.

Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 93 делам.

В октябре 2022 года принято к производству заявление об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении одной организации, имеющей значение для экономики и социальной сферы страны – ОАО «Могилевхлебопродукт» - управляющая компания холдинга «Могилевхлебопродукт».

На начало ноября текущего года завершены ликвидационные производства в отношении:

коммунального унитарного предприятия «Телекомпания «Общественное Дрогичинское Телевидение»;

коммунального унитарного предприятия «Жилищно-эксплуатационный участок №2 Центрального района Минска;

дочернего строительного унитарного предприятия «Передвижная механизированная колонна № 196» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой».

Производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) прекращено в отношении ОАО «Пинский завод искусственных кож».