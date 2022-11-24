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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ БЕЛАРУСИ НА 1 НОЯБРЯ НАХОДИЛОСЬ 1146 ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ
17:20 24.11.2022
В производстве экономических судов Беларуси на 1 ноября 2022 года находилось 1146 дел об экономической несостоятельности (банкротстве).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, из них о банкротстве организаций частной формы собственности - 1053 дела, что составляет практически 92%.
В экономическом суде города Минска рассматривается 37% (426 дел) от общего количества находящихся в производстве дел.
Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 93 делам.
В октябре 2022 года принято к производству заявление об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении одной организации, имеющей значение для экономики и социальной сферы страны – ОАО «Могилевхлебопродукт» - управляющая компания холдинга «Могилевхлебопродукт».
На начало ноября текущего года завершены ликвидационные производства в отношении:
коммунального унитарного предприятия «Телекомпания «Общественное Дрогичинское Телевидение»;
коммунального унитарного предприятия «Жилищно-эксплуатационный участок №2 Центрального района Минска;
дочернего строительного унитарного предприятия «Передвижная механизированная колонна № 196» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой».
Производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) прекращено в отношении ОАО «Пинский завод искусственных кож».
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