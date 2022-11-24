В январе-октябре 2022 года организациями всех форм собственности Минской области построено 5,9 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 775,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 266,3 тыс. квадратных метров общей площади, или 34,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 194,6 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 516,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 66,5% от общего ввода по области.