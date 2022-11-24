На базе ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси 23-25 ноября 2022 года» проходит Международная научно-практическая конференция «Белорусские лекарства».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, на форуме принимают участие ученые и специалисты Беларуси и России, а также представители медицинских учреждений и фармацевтических предприятий страны.

Программа конференции включает пленарные выступления, сессии устных и стендовых докладов, выставку выпускаемой продукции отечественных производителей.

На конференции обсуждаются такие важные проблемы, как: фармацевтическое производство; биохимическая фармакология и фармацевтическая химия; проблемы, методы и продукты современной технологии лекарственных веществ; технологии производства готовых лекарственных форм; современные методы анализа биологически активных веществ; фармакогеномика и генотерапия; токсикология; доклинические и клинические испытания; биоэквивалентность генерических лекарственных средств; клиническая фармакология и биофармацевтика.