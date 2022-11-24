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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ РЕКЛАМОДАТЕЛИ УХОДЯТ В TIKTOK И СОКРАЩАЮТ БЮДЖЕТЫ


16:54 24.11.2022

Одной из самых популярных площадок для продвижения товаров и услуг в Беларуси стал сервис для просмотра коротких видео TikTok. Об этом на дискуссии HostFly.by о развитии электронной коммерции в республике, рассказала Мария Дубинина, Chief Marketing Officer агентства AMDG.

По ее словам, белорусский бизнес активно использует платформу TikTok для продвижения товаров и услуг в условиях сокращения количества доступных рекламных площадок.

Сейчас в TikTok как раз появились перфоманс-инструменты, поэтому площадка востребована, особенно в моменты сезонных распродаж.

По словам эксперта, лучше всего в Беларуси для предприятий электронной коммерции работает по рекламе фактически три площадки. Прежде всего это товарные карточки в Яндекс, на втором месте - "карусель" в Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta) и на третьем месте TikTok.

"Мы, конечно, не рекомендуем работать только с одной площадкой, продвижение предусматривает комплексный подход к выбору площадок. Для каждого бренда мы готовим стратегию, которая предусматривает рекламу в TikTok, Яндекс, ВК и на других площадках", - сказала Мария Дубинина.

Говоря о ситуации на рекламном рынке в Беларуси, Мария Дубинина отметила, что после выхода указа от 31.03.2022 № 131 «О развитии средств массовой информации» рекламные бюджеты сократились примерно на 20%.

"Это сокращение учитывает, что 20% дополнительного налога нужно платить за распространение рекламы на негосударственных площадках, включая сайты и сервисы в интернете", - добавила она.

Что касается интереса к государственным рекламным площадкам, реклама на которых не подлежит налогообложению, то специалист отметила, что оценить, вырос ли на них спрос довольно сложно.

"Мы не обладаем такой аналитикой, однако можем сказать, что, по нашим наблюдениям, заметного увеличения потока рекламных материалов для размещения на государственных ресурсах в Беларуси пока не происходит", - резюмировала Мария Дубинина.
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