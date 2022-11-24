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ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ ПЛАНИРУЕТ В ДЕКАБРЕ ПРОВЕСТИ ПИЛОТНЫЕ ТОРГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЕЛЛЕТ НА РЫНОК ТУРЦИИ


16:43 24.11.2022

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) планирует в декабре провести пилотные торги по реализации топливных гранул (пеллет) на рынок Турции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, заинтересованность в закупке белорусского биотоплива высказали более 20 турецких компаний, переговоры с которыми состоялись в ходе участия делегации биржи в многоотраслевой выставке MUSIAD EXPO в Стамбуле.

Отечественные пеллетные заводы готовы выставить на торги более 13 тыс. т пеллет с поставкой на условиях FCA (франко-перевозчик). Вероятнее всего, это не финальный объем и по мере приближения даты торгов не исключена ее корректировка в сторону увеличения. Параллельно ведется работа по аккредитации на биржевой площадке потенциальных покупателей из Турции. Первый обучающий семинар для турецких компаний уже состоялся.

Для белорусской топливной продукции Турция является одним из самых перспективных направлений экспорта благодаря понятной логистике и значительной емкости рынка. К тому же помимо турецких компаний, которые уже покупают на бирже пиломатериалы, на экспортные торги пеллетами планируется привлечь посетителей стенда БУТБ на выставке MUSIAD EXPO.

В работе по формированию пула покупателей также задействован биржевой брокер БУТБ в Турции компания SARPEDON.

Что касается алгоритма проведения торгов, то это будет классический английский аукцион на повышение цены, что позволит отечественным производителям получить дополнительную экспортную выручку.

На 1 ноября 2022 года на БУТБ аккредитованы 27 резидентов Турции, в том числе один биржевой брокер. На турецкий рынок через БУТБ в основном реализуется продукция деревообработки и лом черных металлов. Биржевые сделки по импорту товаров в Беларусь с участием турецких компаний в текущем году не совершались.
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