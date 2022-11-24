В Минской области розничный товарооборот в январе-октябре 2022 г. составил 9 830,9 млн рублей, или 99,3% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,4% розничного товарооборота области, в январе-октябре 2022 г. составил 9 379,6 млн рублей, или 100,01% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.

В январе-октябре 2022 г. оптовый товарооборот составил 16 057,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 91,4% к уровню января-октября 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2022 г. составил 369,6 млн рублей, или 104% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.