|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ПРОСЕЛ НА 0,7%, ОПТОВЫЙ – УПАЛ НА 7,2%
16:25 24.11.2022
В Минской области розничный товарооборот в январе-октябре 2022 г. составил 9 830,9 млн рублей, или 99,3% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,4% розничного товарооборота области, в январе-октябре 2022 г. составил 9 379,6 млн рублей, или 100,01% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.
В январе-октябре 2022 г. оптовый товарооборот составил 16 057,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 91,4% к уровню января-октября 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2022 г. составил 369,6 млн рублей, или 104% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 24.11.2022
Курсы в банках
на 24.11.2022
Конвертация в банках
на 24.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте