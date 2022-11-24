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ЭКОНОМИКА РБ


ПИИ В СЭЗ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВОЗРОСЛИ В 1,7 РАЗА


15:14 24.11.2022

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в СЭЗ Беларуси за январь-сентябрь возросли в 1,7 раза. Об этом заявила заместитель министра экономики Алеся Абраменко в комментарии о динамике основных показателей деятельности СЭЗ за 9 месяцев.

По ее мнению, эффективность национальных преференциальных режимов остается высокой.

«В январе-сентябре 2022 г. на долю предприятий СЭЗ в республиканских показателях пришлось 26% прямых иностранных инвестиций на чистой основе, 23% экспорта товаров, 18% производства промышленной продукции. В этом году зарегистрировано 22 новых резидента с проектами в деревообработке, химической промышленности, медицине, логистике, сельского хозяйстве и металлообработке. Суммарным объемом инвестиций составил 167 млн долл. Будет создано 1080 новых рабочих мест», – сообщила Алеся Абраменко, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

Как подчеркнула Алеся Абраменко основные показатели организаций за 9 месяцев демонстрируют положительную динамику.

«На 73,1% выросли ПИИ на чистой основе (до 416,8 млн долл.), на 14,2% – объемы производства (до 22,4 млрд рублей), на 13,6% – выручка от реализации продукции (до 23,7 млрд руб.), на 2,9% – экспорт (до 6,2 млрд долл.). Выгодные продажи способствовали увеличению на 13,8% среднемесячной заработной платы работников (до 1623 руб.) и позволили по всем СЭЗ выйти на суммарную чистую прибыль (1,8 млрд руб.).

В зависимости от СЭЗ резидентами сформировано до 80% инвестиций, до 50% экспорта товаров и до 36% объемов промышленного производства регионов.

Государство продолжит создавать условиях для привлечения новых резидентов, инвестируя в развитие инфраструктуры территорий, прежде всего энергетической. В текущем году построен газопровод высокого давления в Дзержинском районе, строятся четыре электрические подстанции в Брестском, Дзержинском, Минском и Свислочском районах», – резюмировала замглавы экономического ведомства.
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