Грузооборот транспорта Минской области в январе-октябре 2022 г. составил 4070,6 млн тонно-километров, или 79,9% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе-октябре 2022 г. пассажирооборот составил 1107,4 млн пассажиро-километров, или 108,8% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 83,8 млн человек, или 98,1% к январю-октябрю 2021 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.