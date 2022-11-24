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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РУХНУЛ НА 20,1%
14:51 24.11.2022
Грузооборот транспорта Минской области в январе-октябре 2022 г. составил 4070,6 млн тонно-километров, или 79,9% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе-октябре 2022 г. пассажирооборот составил 1107,4 млн пассажиро-километров, или 108,8% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 83,8 млн человек, или 98,1% к январю-октябрю 2021 г.
Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.
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