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ЭКОНОМИКА РБ


СНИЖЕНИЕ ПРОМПРОИЗВОДСТВА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ УСКОРИЛОСЬ ДО 15,8%


13:36 24.11.2022

В январе-октябре 2022 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 28 308,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 84,2% к уровню января-октября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, при этом объем производства в горнодобывающей промышленности подрос на 1,5%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – не изменился.

В то же время в обрабатывающей промышленности производство упало на 16,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 6,3%.
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