С 28 ноября 2022 года для записи на подачу заявлений в визовый центр Польши необходимо будет пройти верификацию в МСИ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НКФО ЕРИП, цель добавления в процесс подачи заявлений верификации через МСИ - организация возможности самостоятельной записи клиентов на подачу заявления, исключив из процесса бронирования агентов - посредников, предоставляющих услуги бронирования на платной основе.

Процесс верификации в МСИ состоит из четырех шагов:

клиент аутентифицируется на сайте МСИ и генерирует уникальный верификационный код (набор символов);

клиент вводит верификационный код на сайте визового центра при оформлении заявления на бронирование даты подачи документов;

визовый центр направляет в МСИ верификационный код, введенный клиентом, для проверки его корректности;

МСИ проводит проверку верификационного кода и подтверждает его корректность.

В ЕРИП обращают внимание, что в процессе верификации МСИ не передает визовому центру ни персональные данные клиентов, ни верификационные коды, а выдает только ответ на запрос центра о корректности предоставленного на верификацию кода (в режиме "Да" / "Нет").