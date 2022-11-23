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ЭКОНОМИКА РБ
ДЛЯ ЗАПИСИ НА ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЙ В ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР ПОЛЬШИ С 28 НОЯБРЯ НЕОБХОДИМО БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ВЕРИФИКАЦИЮ В МСИ
12:55 24.11.2022
С 28 ноября 2022 года для записи на подачу заявлений в визовый центр Польши необходимо будет пройти верификацию в МСИ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НКФО ЕРИП, цель добавления в процесс подачи заявлений верификации через МСИ - организация возможности самостоятельной записи клиентов на подачу заявления, исключив из процесса бронирования агентов - посредников, предоставляющих услуги бронирования на платной основе.
Процесс верификации в МСИ состоит из четырех шагов:
клиент аутентифицируется на сайте МСИ и генерирует уникальный верификационный код (набор символов);
клиент вводит верификационный код на сайте визового центра при оформлении заявления на бронирование даты подачи документов;
визовый центр направляет в МСИ верификационный код, введенный клиентом, для проверки его корректности;
МСИ проводит проверку верификационного кода и подтверждает его корректность.
В ЕРИП обращают внимание, что в процессе верификации МСИ не передает визовому центру ни персональные данные клиентов, ни верификационные коды, а выдает только ответ на запрос центра о корректности предоставленного на верификацию кода (в режиме "Да" / "Нет").
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