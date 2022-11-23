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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ СЕРВИС BECLOUD ПОМОГАЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ НАДЕЖНУЮ РАБОТУ С КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ


12:14 24.11.2022

СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud) предлагает сервис «Предотвращение утечки данных».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, новый сервис помогает организовать надежную работу с корпоративной информацией, исключая возможность утечки данных, отнесенных к категории конфиденциальных.

Внедрение инструментов для обеспечения высокого уровня информационной безопасности является очевидным трендом. При этом наибольшее внимание уделяется защите от внешних угроз, хотя внутренние утечки могут причинить не менее серьезный ущерб.

Сервис «Предотвращение утечки данных» реализован на базе Республиканской облачной платформы по модели SaaS («Программное обеспечение как услуга») на основе технологии DLP (Data Leak Prevention), обеспечивающей анализ и реагирование на недопустимые действия при обработке и передаче всей информации, циркулирующей в информационной системе организации.

Задача DLP-системы – оперативное обнаружение фактов нарушения политики информационной безопасности организации при работе с данными, их предотвращение и принятие мер (ограничение действий и/или уведомление ответственного специалиста) в соответствии с правилами, примененными в системе.

При заказе услуги клиент определяет состав модулей, отвечающих за различные контексты контроля обрабатываемой информации, а также уровень технической поддержки услуги.
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