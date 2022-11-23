ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ УПАЛ НА 9,1%

12:00 24.11.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-октябрь 2022 года в текущих ценах составил 29 399,4 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП упал на 9,1% к уровню января-октября 2021 года.