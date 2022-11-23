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ЭКОНОМИКА РБ
ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ В ГРОДНО НАЧНУТ РАБОТАТЬ С 20 ДЕКАБРЯ
11:42 24.11.2022
Елочные базары в Гродно начнут работать с 20 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал Гродненского облисполкома.
Согласно информации, в областном центре будут работать 19 таких торговых площадок. В целом в регионе откроются почти 150 елочных базаров.
Места их расположения будут доступны на сайте облисполкома и порталах в регионах. Планируется, что елочные базары будут работать с 11.00 до 17.00, но в этот график могут вноситься изменения в зависимости от расположения торгового объекта.
Всего в Гродненской области планируют реализовать более 27 тыс. живых елей. К слову, приобрести лесную красавицу можно будет до 31 декабря включительно.
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