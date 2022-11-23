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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВЫРОСЛО НА 3,5%


11:21 24.11.2022

В январе-октябре 2022 года в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 7 900,6 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-октябрем 2021 г. в сопоставимых ценах на 3,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 6 094,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 2,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 429,9 тыс. тонн, молока – 1 719,3 тыс. тонн, яиц получено 974,2 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,8% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,5% молока и 87,6% производства яиц.

На 1 ноября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 940,9 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 324,9 тыс. голов. Численность свиней составила 605,2 тыс. голов.

Сельскохозяйственными организациями в текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 2 004,8 тыс. тонн, что на 22,2% больше, чем в 2021 году, средняя урожайность получена 43,7 центнера с одного гектара убранной площади против 34,3 центнера в предыдущем году. Рапса намолочено 280 тыс. тонн (на 14,5% больше) при средней урожайности 29,3 центнера (в 2021 году – 24,8 центнера).

В сельскохозяйственных организациях области практически завершена уборка картофеля. На 1 ноября 2022 г. накопано картофеля 233 тыс. тонн, или 105,6% к соответствующей дате предыдущего года, при средней урожайности 308 центнеров с одного гектара (на 1 ноября 2021 г. – 301 центнер).

На начало ноября текущего года овощи убраны с 85,2% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 21 тыс. тонн, что на 10,5% больше, чем на 1 ноября 2021 г., при средней урожайности 263 центнера с одного гектара (на 1 ноября 2021 г. – 287 центнеров).

Свекла сахарная убрана с 81,7% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной получен 1 031,2 тыс. тонн, или 101,7% к соответствующей дате 2021 года, при средней урожайности 360 центнеров с одного гектара (на 1 ноября 2021 г. – 398 центнеров).

Кукуруза на зерно убрана с 63,9% площадей, подлежащих уборке. Намолочено кукурузы 281,6 тыс. тонн при средней урожайности 68,4 центнера.

На 1 ноября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 374,4 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 112,6 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 145,8 тыс. гектаров.

На 1 ноября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 3 223,5 тыс. тонн кормовых единиц, или 105,7% к 1 ноября 2021 г. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 33,8 центнера кормовых единиц, что на 7% больше, чем на соответствующую дату 2021 года.
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