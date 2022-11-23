|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ И ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ НАН БЕЛАРУСИ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
11:15 24.11.2022
Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов 23 ноября обсудил с руководством Института экономики НАН Беларуси вопросы взаимодействия контрольного ведомства и представителей научного сообщества.
Председатель Комитета госконтроля подчеркнул, что интеграция науки и контрольной деятельности должна стать взаимодополняющей и направлена на проведение практикоориентированных исследований, результаты которых будут внедряться в экономику страны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в настоящее время в числе главных задач КГК – проведение комплексных мероприятий по выявлению системных нарушений законодательства и отрицательных тенденций в экономике и социальной сфере, выявление неиспользуемых резервов повышения эффективности экономической деятельности. В свою очередь на Институт экономики НАН Беларуси возложено проведение научных исследований в области экономики.
Предполагается, что установление связи научных исследований в области экономики с практическими результатами контрольной деятельности позволит повысить эффективность решения ключевых задач по обеспечению экономической безопасности страны и ее социально-экономического развития. Данное взаимодействие планируется осуществлять по направлениям деятельности Комитета госконтроля.
По итогам встречи Василий Герасимов и председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков подписали решение о внесении изменений в Устав Института экономики НАН Беларуси в части взаимодействия между этим учреждением и Комитетом госконтроля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 23.11.2022
Курсы в банках
на 24.11.2022
Конвертация в банках
на 24.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте