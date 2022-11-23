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ЭКОНОМИКА РБ


КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ И ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ НАН БЕЛАРУСИ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


11:15 24.11.2022

Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов 23 ноября обсудил с руководством Института экономики НАН Беларуси вопросы взаимодействия контрольного ведомства и представителей научного сообщества.

Председатель Комитета госконтроля подчеркнул, что интеграция науки и контрольной деятельности должна стать взаимодополняющей и направлена на проведение практикоориентированных исследований, результаты которых будут внедряться в экономику страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в настоящее время в числе главных задач КГК – проведение комплексных мероприятий по выявлению системных нарушений законодательства и отрицательных тенденций в экономике и социальной сфере, выявление неиспользуемых резервов повышения эффективности экономической деятельности. В свою очередь на Институт экономики НАН Беларуси возложено проведение научных исследований в области экономики.

Предполагается, что установление связи научных исследований в области экономики с практическими результатами контрольной деятельности позволит повысить эффективность решения ключевых задач по обеспечению экономической безопасности страны и ее социально-экономического развития. Данное взаимодействие планируется осуществлять по направлениям деятельности Комитета госконтроля.

По итогам встречи Василий Герасимов и председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков подписали решение о внесении изменений в Устав Института экономики НАН Беларуси в части взаимодействия между этим учреждением и Комитетом госконтроля.
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