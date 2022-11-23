|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВИЛА 13,6%
10:54 24.11.2022
За январь-сентябрь 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без учета банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 17,8%, рентабельность продаж – 13,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 октября 2022 г. составила 12,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,9 млрд рублей, или 14,6% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 октября 2022 г. составила 11,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,1 млрд рублей, или 17,6% от общего объема кредиторской задолженности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 23.11.2022
Курсы в банках
на 24.11.2022
Конвертация в банках
на 24.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте