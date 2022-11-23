За январь-сентябрь 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без учета банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 17,8%, рентабельность продаж – 13,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 октября 2022 г. составила 12,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,9 млрд рублей, или 14,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 октября 2022 г. составила 11,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,1 млрд рублей, или 17,6% от общего объема кредиторской задолженности.