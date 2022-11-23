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ЭКОНОМИКА РБ
В ВОДОЕМЫ БЕЛАРУСИ ОСЕНЬЮ ЗАПУСТИЛИ СВЫШЕ 29 ТОНН РЫБЫ
10:20 24.11.2022
Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское общество охотников и рыболовов» завершило мероприятия по осеннему зарыблению рыболовных угодий фонда запаса в 2022 г.
Как сообщается на сайте объединения, в водоемы республики запущено свыше 29 тонн рыбы.
В частности, проведено зарыбление 6 водоемов: озера Белое и участка реки Западная Двина от аг. Бочейково до аг. Улла в Витебской области; водохранилища Днепро-Брагинское в Гомельской области; участка реки Неман от устья реки Щара до Мостов в Гродненской области; водохранилища Краснослободское в Минской области; водохранилища Рудея в Могилевской области.
В эти водоемы вселено 96,35 тыс. экз. разновозрастного рыбопосадочного материала (щука, карп, сом, белый амур, толстолобик, язь).
Зарыбления проходили под контролем специальной комиссии, в состав которой вошли представители РГОО «БООР» и природоохранных организаций. В месте выпуска рыбы обеспечивалось дежурство егерской службы учреждений и представителей инспекции охраны животного и растительного мира.
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