Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское общество охотников и рыболовов» завершило мероприятия по осеннему зарыблению рыболовных угодий фонда запаса в 2022 г.

Как сообщается на сайте объединения, в водоемы республики запущено свыше 29 тонн рыбы.

В частности, проведено зарыбление 6 водоемов: озера Белое и участка реки Западная Двина от аг. Бочейково до аг. Улла в Витебской области; водохранилища Днепро-Брагинское в Гомельской области; участка реки Неман от устья реки Щара до Мостов в Гродненской области; водохранилища Краснослободское в Минской области; водохранилища Рудея в Могилевской области.

В эти водоемы вселено 96,35 тыс. экз. разновозрастного рыбопосадочного материала (щука, карп, сом, белый амур, толстолобик, язь).

Зарыбления проходили под контролем специальной комиссии, в состав которой вошли представители РГОО «БООР» и природоохранных организаций. В месте выпуска рыбы обеспечивалось дежурство егерской службы учреждений и представителей инспекции охраны животного и растительного мира.