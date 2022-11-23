ЭКОНОМИКА РБ

МИНЮСТ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ АДВОКАТОВ

18:00 23.11.2022 Министерство юстиции Беларуси 22 ноября 2022 г. утвердило Программу подготовки к квалификационному экзамену для соискателей лицензии на осуществление адвокатской деятельности. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, новая редакция программы вступит в силу с 1 января 2023 г. С программой подготовки можно ознакомиться здесь.