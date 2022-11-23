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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЮСТ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ АДВОКАТОВ
18:00 23.11.2022
Министерство юстиции Беларуси 22 ноября 2022 г. утвердило Программу подготовки к квалификационному экзамену для соискателей лицензии на осуществление адвокатской деятельности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, новая редакция программы вступит в силу с 1 января 2023 г.
С программой подготовки можно ознакомиться здесь.
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