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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БОЛЕЕ 40 СТРАН МИРА ПОДАЛИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «МЕЛЬНИЦА УСПЕХА»
17:44 23.11.2022
Представительным ожидается XIII Международный экономический форум «Мельница успеха», который в ближайшие дни – 24-25 ноября – пройдет в Могилеве.
Как сообщил заместитель председателя облисполкома Руслан Страхар, заявки на участие в нем подали представители более 40 стран мира. Высказали намерение стать его участниками и многие главы дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси.
В рамках этого форума будут работать три секции – целей устойчивого развития, привлечения в республику инвестиций и развития бизнес-среды. Планируется, что на нем будет подписан ряд межрегиональных соглашений и инвестиционных договоров.
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