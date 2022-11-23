Представительным ожидается XIII Международный экономический форум «Мельница успеха», который в ближайшие дни – 24-25 ноября – пройдет в Могилеве.

Как сообщил заместитель председателя облисполкома Руслан Страхар, заявки на участие в нем подали представители более 40 стран мира. Высказали намерение стать его участниками и многие главы дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси.

В рамках этого форума будут работать три секции – целей устойчивого развития, привлечения в республику инвестиций и развития бизнес-среды. Планируется, что на нем будет подписан ряд межрегиональных соглашений и инвестиционных договоров.