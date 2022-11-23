ЭКОНОМИКА РБ

ХОЛДИНГ «АМКОДОР» ПРЕЗЕНТОВАЛ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РУП «БЕЛЭНЕРГОСТРОЙ»

16:27 23.11.2022 Холдинг «АМКОДОР» 23 ноября презентовал свою продукцию для предприятий, входящих в структуру РУП «Белэнергострой», которое является головным энергостроительным комплексом Беларуси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на постоянно-действующей выставке для представителей делегации продемонстрировали линейку машин «АМКОДОР». В рамках встречи был обсужден ряд вопросов о технических и конструктивных особенностях техники «АМКОДОР», поставке запчастей в условиях экономических санкций, сервисном гарантийном и посгарантийном обслуживании и другие.