В Брестской области организована очередная серия тематических аукционов по продаже государственного недвижимого имущества на электронных торгах с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, торги назначены на 2 декабря и 9 декабря текущего года. Всего предлагается 17 объектов, площадью от 38,3 кв. м до 1786,2 кв.м. Объекты недвижимости расположены в Ганцевичском, Березовском, Пинском, Ивановском, Барановичском, Пружанском районах.

В соответствии с предложенными условиями объекты могут быть использованы покупателем как для осуществления предпринимательской деятельности, так и для реконструкции под жилые помещения, снос.

С информацией об объектах недвижимости и земельном участке для их обслуживания, извещением о назначенных торгах по их продаже, с обязательствами покупателя по выполнению условий можно ознакомиться на официальных сайтах Государственного комитета по имуществу (раздел «Продажа/Аренда имущества», далее – «Продажа и аренда государственной собственности. Единая база»), Брестского облисполкома (в разделе «Аукционы/Конкурсы, извещения, договоры» - «Недвижимость») и непосредственно на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».