ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ ГОСНЕДВИЖИМОСТИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ ПРОЙДУТ В ДЕКАБРЕ


16:19 23.11.2022

В Брестской области организована очередная серия тематических аукционов по продаже государственного недвижимого имущества на электронных торгах с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, торги назначены на 2 декабря и 9 декабря текущего года. Всего предлагается 17 объектов, площадью от 38,3 кв. м до 1786,2 кв.м. Объекты недвижимости расположены в Ганцевичском, Березовском, Пинском, Ивановском, Барановичском, Пружанском районах.

В соответствии с предложенными условиями объекты могут быть использованы покупателем как для осуществления предпринимательской деятельности, так и для реконструкции под жилые помещения, снос.

С информацией об объектах недвижимости и земельном участке для их обслуживания, извещением о назначенных торгах по их продаже, с обязательствами покупателя по выполнению условий можно ознакомиться на официальных сайтах Государственного комитета по имуществу (раздел «Продажа/Аренда имущества», далее – «Продажа и аренда государственной собственности. Единая база»), Брестского облисполкома (в разделе «Аукционы/Конкурсы, извещения, договоры» - «Недвижимость») и непосредственно на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.11.2022
валюта курс
EUR 2.4697
USD 2.4200
RUB 3.9842
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4695 -0.0002
USD 2.4175 -0.0025
RUB 3.9924 +0.0082
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4700 2.4790
USD 2.4170 2.4230
RUB 3.0000 3.9900
подробнее

Конвертация в банках
на 23.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0200 1.0280
EUR/RUB 62.2000 78.0000
USD/RUB 60.6000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте