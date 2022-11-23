|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ ГОСНЕДВИЖИМОСТИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ ПРОЙДУТ В ДЕКАБРЕ
16:19 23.11.2022
В Брестской области организована очередная серия тематических аукционов по продаже государственного недвижимого имущества на электронных торгах с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, торги назначены на 2 декабря и 9 декабря текущего года. Всего предлагается 17 объектов, площадью от 38,3 кв. м до 1786,2 кв.м. Объекты недвижимости расположены в Ганцевичском, Березовском, Пинском, Ивановском, Барановичском, Пружанском районах.
В соответствии с предложенными условиями объекты могут быть использованы покупателем как для осуществления предпринимательской деятельности, так и для реконструкции под жилые помещения, снос.
С информацией об объектах недвижимости и земельном участке для их обслуживания, извещением о назначенных торгах по их продаже, с обязательствами покупателя по выполнению условий можно ознакомиться на официальных сайтах Государственного комитета по имуществу (раздел «Продажа/Аренда имущества», далее – «Продажа и аренда государственной собственности. Единая база»), Брестского облисполкома (в разделе «Аукционы/Конкурсы, извещения, договоры» - «Недвижимость») и непосредственно на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 23.11.2022
Курсы в банках
на 23.11.2022
Конвертация в банках
на 23.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте