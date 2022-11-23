Прием заявок для участия в университетском этапе Республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси» стартовал в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, инициатива направлена на выявление и сопровождение одаренных студентов, мотивацию и развитие молодежного изобретательства, оказание помощи в продвижении инновационных проектов и научно-технических разработок студенческой молодежи.

Участниками проекта могут стать студенты, магистранты, аспиранты в возрасте от 14 до 31 года, а также молодые ученые (доктор наук – до 40 лет, кандидат наук, работник без степени, получивший высшее образование, аспирант, магистрант – до 35 лет).

Для этого необходимо до 25 ноября включительно заполнить электронную заявку по ссылке. Нужно указать краткое описание проекта или бизнес-идеи в одной из 10 номинаций: «Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность», «Агропромышленные технологии и фермерство», «Промышленные и строительные технологии», «Здравоохранение (медицинские технологии, фармация, био и наноиндустрия)», «Химические технологии, нефтехимия», «Информационно-коммуникационные технологии», «Экология (рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов)», «Национальная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций», «Общество и социальная сфера» и «Лучшая бизнес-идея».

Университетский этап проекта пройдет 16 декабря. Здесь участники презентуют свои инициативы, экспертная комиссия выберет лучшие работы для их демонстрации на городском туре конкурса.

Организаторами университетского этапа выступают БРСМ, Совет молодых ученых, управление по воспитательной работе с молодежью и ГУН БГУ.