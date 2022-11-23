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ЭКОНОМИКА РБ
ИП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 82,5 МЛН РУБЛЕЙ
14:49 23.11.2022
82,5 млн рублей уплатили в бюджет Могилевской области индивидуальные предприниматели за январь-октябрь 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, доля их поступлений в бюджете области составила 5,4%.
Основную долю составляют: поступления подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности – 32,9 млн рублей; налога при упрощенной системе налогообложения – 28,4 млн рублей; единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 10,3 млн рублей; налога на добавленную стоимость – 6,0 млн рублей (в том числе взимаемого при ввозе товаров на территорию Беларуси – 5,3 млн рублей).
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