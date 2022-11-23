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ЭКОНОМИКА РБ


ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР ПОХИТИЛА СВЫШЕ 14 ТЫС. РУБЛЕЙ У СТОЛИЧНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ


14:12 23.11.2022

Прокуратура Первомайского района Минска по результатам работы межведомственной группы возбудила уголовное дело в отношении ведущего бухгалтера одной из поликлиник.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, ей инкриминировано хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере.

Согласно материалам дела, уполномоченная на совершение юридически значимых действий бухгалтер с 2014 года перечислила себе сверх установленной заработной платы более 14,4 тыс. рублей, чем причинила ущерб учреждению здравоохранения.

Эти действия квалифицированы по ч.3 ст.210 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Первомайский (Минска) районный отдел Следственного комитета.
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