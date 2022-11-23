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ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ ОБНОВИЛА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВЫХ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНОЙ
13:54 23.11.2022
Годовые биржевые торги древесиной в заготовленном виде ресурса 2023 года пройдут в соответствии с обновленным порядком.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ), главное нововведение - возможность выставления на продажу лотов с изменяемой ценой согласно квартальным биржевым котировкам.
Механизм корректировки цены предполагает приведение цен, указанных в договорах купли-продажи, заключенных в ходе годовых биржевых торгов, в соответствие с квартальными биржевыми котировками.
Так, если при поквартальном графике поставок цена древесины, подлежащей отгрузке в очередном квартале, будет выше или ниже квартальных котировок, ее будет необходимо соответствующим образом корректировать в конце каждого квартала.
Одновременно сохраняется право продавцов выставлять на продажу лоты по фиксированной цене, которая останется неизменной до полного исполнения обязательств по биржевой сделке.
Как и в прошлом году, годовые торги будут проходить три дня:
23 ноября 2022 г. в 14:30 ‑ пиловочник твердолиственный, балансы еловые, фанерное бревно;
24 ноября 2022 г. в 10:00 ‑ лесоматериалы круглые без целевого назначения сортов А, В, С;
25 ноября 2022 г. в 10:00 ‑ лесоматериалы круглые без целевого назначения сорта D.
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