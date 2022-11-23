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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 12,7%
13:19 23.11.2022
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 99,8%, с декабрем 2021 г. – 112,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,6% и 113,7% соответственно, промежуточные товары – 99,9% и 111,5%, потребительские товары – 100,5% и 115% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 104,1%, с декабрем 2021 г. – 123,8%, в том числе в растениеводстве – 100,2% и 119,2%, животноводстве – 105,2% и 125,2% соответственно.
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