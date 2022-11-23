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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ВОЗНИК ДЕФИЦИТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ NISSAN И INFINITI


12:41 23.11.2022

В Беларуси возник дефицит оригинальных запчастей для Nissan и Infiniti.

Новых поставок сейчас нет, а запасов официального дилера «ДрайвМоторс» хватит еще на полгода. В автоцентре советуют владельцам быть настороже со сторонними сервисами, которые могли исчерпать заводские материалы еще летом.

Проблема с оригинальными запчастями первой затронула Россию. Сейчас там почти не найти «ниссановских» материалов. Многие сервисы перешли, в основном, на китайские аналоги. На белорусском рынке ситуация получше, но недостаток запчастей тоже ощущается.

Из-за усложнения логистики на многие заводские материалы значительно выросли закупочные цены и сроки поставок. Многие запчасти оформляются под заказ, и на то, чтобы привезти их в Беларусь, может уйти до 60 дней. По некоторым позициям предложение и вовсе отсутствует.

Возросла нагрузка и на официальный сервис. В «ДрайвМоторс», предвидя развитие событий, еще в феврале закупили крупную партию оригинальных запчастей и полностью заполнили склад. Запаслись всем – как расходными материалами для техобслуживания, так и запчастями для кузовного ремонта.

Но в апреле резко вырос спрос на оригинальные запчасти. Белорусские владельцы автомобилей Nissan и Infiniti решили перестраховаться: сразу пройти ТО, так как поползли слухи о дефиците оригинальных запчастей и масла. Приезжали и с российскими номерами, а так как на Nissan действует международная гарантия, то обслуживали и их.

«На данный момент запаса оригинальных запчастей и масел хватит где-то на полгода даже в случае отсутствия поставок. Но мы все же рассчитываем пополнить склад в максимально короткие сроки поставки и прорабатываем альтернативные маршруты. Все заводские гарантийные обязательства Nissan и Infiniti сохраняются и выполняются нами в полном объеме. Ресурсов хватает и на автомобили без гарантии, в том числе и тех, кого неудачно обслужили в других местах», – рассказали в «ДрайвМоторс».

При обслуживании оригинальными запчастями и маслами в «ДрайвМоторс» сейчас дают 2-летнюю гарантию без ограничения пробега – на год больше заводской. Если владелец автомобиля выбирает более бюджетные материалы других брендов, то автоцентр ручается за них на год.

В автоцентре отмечают, что стоимость самих работ не изменилась. Разве что еще в первом полугодии повысилась закупочная стоимость масла и запчастей Nissan.

«Нас спасло, что у нас большой склад и в феврале мы его заполнили, но на рынке ситуация весьма неоднородная. Бывает, что приезжают после неудачного обслуживания в стороннем сервисе, а когда мы залазим, то выясняется, что там поставили китайскую деталь или залили не то масло. Все это потенциальные риски для автомобиля, которые в любой момент могут дать о себе знать», – уточняет официальный дилер.

В то же время владельцам Nissan и Infiniti советуют не спешить в автоцентр, а приезжать, когда сработает датчик прохождения ТО. До этого менять масло нет смысла. А при выборе сервиса стоит заранее уточнить о наличии оригинальных материалов. Но если с автомобилем уже что-то не так, то лучше не затягивать.
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