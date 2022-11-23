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ЭКОНОМИКА РБ
ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ПОПОЛНИЛСЯ 17 НОВЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
12:25 23.11.2022
За январь-сентябрь 2022 г. Индустриальный парк «Великий камень» пополнился 17 новыми предприятиями с перспективными проектами в логистике, электронной коммерции, тонкой химии, медицине, биотехнологиях, приборостроении и НИОКР.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, количество зарегистрированных резидентов увеличилось до 99 компаний, а заявленные объемы инвестиций – до 1,3 млрд долларов.
По итогам 9 месяцев 2022 г. компании парка демонстрируют высокие результаты. В 1,5 раза выросли объемы производства, в 1,8 раза – выручка от реализации продукции, в 1,2 раза – экспорт товаров и инвестиции в основной капитал. Как следствие, получена чистая прибыль в размере 56,1 млн рублей и обеспечен рост в 2,1 раза объемов налогов, сборов и платежей, уплаченных в бюджет и внебюджетные фонды (50,8 млн рублей).
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