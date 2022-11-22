На заседании Палаты представителей Национального собрания 23 ноября 2022 года в одном чтении принят закон о внесении поправок в соглашение между правительствами Беларуси и России об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через морские порты РФ.

Как сообщается на сайте Палаты представителей Нацсобрания, соглашением обеспечиваются гарантированные по количеству и номенклатуре объемы перевалки нефтепродуктов в портах до 2023 года включительно.

Кроме того, соглашением предусматривается фиксированная суммарная стоимость железнодорожной перевозки, услуг компаний-операторов и перевалки на все заявленные годовые объемы нефтепродуктов.