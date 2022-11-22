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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ ПОПРАВКИ В СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕВАЛКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЧЕРЕЗ ПОРТЫ РФ
12:12 23.11.2022
На заседании Палаты представителей Национального собрания 23 ноября 2022 года в одном чтении принят закон о внесении поправок в соглашение между правительствами Беларуси и России об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через морские порты РФ.
Как сообщается на сайте Палаты представителей Нацсобрания, соглашением обеспечиваются гарантированные по количеству и номенклатуре объемы перевалки нефтепродуктов в портах до 2023 года включительно.
Кроме того, соглашением предусматривается фиксированная суммарная стоимость железнодорожной перевозки, услуг компаний-операторов и перевалки на все заявленные годовые объемы нефтепродуктов.
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