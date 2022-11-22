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ЭКОНОМИКА РБ
ЖОДИНСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СЭКОНОМИЛО» НА НАЛОГАХ СВЫШЕ 1,5 МЛН РУБЛЕЙ
11:27 23.11.2022
Жодинское общество с ограниченной ответственностью недоплатило в бюджет более 1,5 млн рублей налогов, занижая выручку от реализации запасных частей к автомобилям. Это выявили работники Борисовского межрайонного отдела финансовых расследований.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, коммерческое предприятие оформляло реализацию в адрес подконтрольных российских фирм запчастей с минимальной рентабельностью, а те, в свою очередь, оформляли продажу этих товаров покупателям из России, Казахстана и Узбекистана уже с наценкой около 20-30%.
На самом деле товары со склада жодинского субъекта хозяйствования поступали напрямую покупателям. Фактически вопросами реализации занимались должностные лица жодинского предприятия, а не фирм-посредников, которые были включены в схему лишь для оформления сделок купли-продажи.
В итоге значительные денежные средства оседали на счетах подконтрольных российских фирм, а жодинское предприятие занижало полученную от реализации запчастей выручку.
За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении учредителя и директора частного предприятия. На имущество подозреваемых наложен арест. Ведется предварительное расследование.
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