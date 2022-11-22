Жодинское общество с ограниченной ответственностью недоплатило в бюджет более 1,5 млн рублей налогов, занижая выручку от реализации запасных частей к автомобилям. Это выявили работники Борисовского межрайонного отдела финансовых расследований.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, коммерческое предприятие оформляло реализацию в адрес подконтрольных российских фирм запчастей с минимальной рентабельностью, а те, в свою очередь, оформляли продажу этих товаров покупателям из России, Казахстана и Узбекистана уже с наценкой около 20-30%.

На самом деле товары со склада жодинского субъекта хозяйствования поступали напрямую покупателям. Фактически вопросами реализации занимались должностные лица жодинского предприятия, а не фирм-посредников, которые были включены в схему лишь для оформления сделок купли-продажи.

В итоге значительные денежные средства оседали на счетах подконтрольных российских фирм, а жодинское предприятие занижало полученную от реализации запчастей выручку.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении учредителя и директора частного предприятия. На имущество подозреваемых наложен арест. Ведется предварительное расследование.