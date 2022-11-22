За январь-сентябрь 2022 г. в реальный сектор экономики Могилевской области (кроме банков, НКФО, бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили $250,3 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Нидерландов (44,1% от всех поступивших инвестиций), Российской Федерации (28,6%) и Кипра (15,8%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $248 млн, или 99,1% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-сентябрь 2022 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на сумму $155,7 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (94,1% от всех направленных инвестиций), Казахстана (4,8%).

На долю прямых инвестиций приходилось 92,5% всех направленных инвестиций за рубеж.