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ЭКОНОМИКА РБ
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ $250,3 МЛН
11:15 23.11.2022
За январь-сентябрь 2022 г. в реальный сектор экономики Могилевской области (кроме банков, НКФО, бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили $250,3 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Нидерландов (44,1% от всех поступивших инвестиций), Российской Федерации (28,6%) и Кипра (15,8%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $248 млн, или 99,1% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-сентябрь 2022 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на сумму $155,7 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (94,1% от всех направленных инвестиций), Казахстана (4,8%).
На долю прямых инвестиций приходилось 92,5% всех направленных инвестиций за рубеж.
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