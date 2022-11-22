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ЭКОНОМИКА РБ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 12,1%
10:28 23.11.2022
В январе-октябре 2022 года в бюджет Могилевской области поступило 1 530,8 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 164,8 млн рублей, или на 12,1% в фактическом исчислении.
Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 567,6 млн рублей, или 37,1%, налога на добавленную стоимость – 304,5 млн рублей (19,9%), налога на прибыль – 179,2 млн рублей (11,7%), акцизов – 64,5 млн рублей (4,2%), налога при упрощенной системе налогообложения – 62,9 млн рублей (4,1%).
В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ЛВЗ», ЗАО «Бобруйский бровар», ООО «Кронохем», филиал ООО «Евроторг» в г.Могилеве, Могилевский филиал РУП «Белтелеком», РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт», ЗАО «Завод полимерных труб», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», РУП «Могилевоблгаз». Удельный вес их платежей составил 19,8% общих поступлений в бюджет области.
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