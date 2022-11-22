Министерство финансов Беларуси начало продажу золотых мерных слитков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, по заказу министерства ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» - управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» изготовило мерные слитки из золота номиналом 5 и 10 граммов, сопровождаемые соответствующими сертификатами. Планируются к выпуску в ближайшее время мерные слитки из золота номиналами 1, 20, 50 граммов. В перспективе планируется выпуск 100 граммовых мерных слитков из золота.

Продажа мерных слитков Министерством финансов производится из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь субъектам хозяйствования (за исключением иностранных организаций и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным за пределами Беларуси), банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям Беларуси, согласно их заявкам по ценам, устанавливаемым министерством.

В настоящее время мерные слитки реализованы Министерством финансов ОАО «Белювелирторг» и ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» - управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» и находятся в магазинах торговой сети ювелирного холдинга.

Указанные субъекты хозяйствования реализовывают мерные слитки физическим лицам.

Министерство финансов гарантирует обратный выкуп мерных слитков по установленным расчетным ценам. Цены продажи мерных слитков и их обратного выкупа в открытом доступе размещены на сайте Министерства финансов.

Кроме того, у субъектов хозяйствования имеется возможность приобрести у отечественного производителя – алмазообрабатывающего предприятия ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» - управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» бриллианты собственного производства с документами, удостоверяющими качественные и весовые характеристики на каждый камень, с последующей реализацией населению этих драгоценных камней.