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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН НАЧАЛ ПРОДАЖУ МЕРНЫХ СЛИТКОВ ЗОЛОТА БЕЛОРУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА
09:38 23.11.2022
Министерство финансов Беларуси начало продажу золотых мерных слитков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, по заказу министерства ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» - управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» изготовило мерные слитки из золота номиналом 5 и 10 граммов, сопровождаемые соответствующими сертификатами. Планируются к выпуску в ближайшее время мерные слитки из золота номиналами 1, 20, 50 граммов. В перспективе планируется выпуск 100 граммовых мерных слитков из золота.
Продажа мерных слитков Министерством финансов производится из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь субъектам хозяйствования (за исключением иностранных организаций и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным за пределами Беларуси), банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям Беларуси, согласно их заявкам по ценам, устанавливаемым министерством.
В настоящее время мерные слитки реализованы Министерством финансов ОАО «Белювелирторг» и ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» - управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» и находятся в магазинах торговой сети ювелирного холдинга.
Указанные субъекты хозяйствования реализовывают мерные слитки физическим лицам.
Министерство финансов гарантирует обратный выкуп мерных слитков по установленным расчетным ценам. Цены продажи мерных слитков и их обратного выкупа в открытом доступе размещены на сайте Министерства финансов.
Кроме того, у субъектов хозяйствования имеется возможность приобрести у отечественного производителя – алмазообрабатывающего предприятия ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» - управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» бриллианты собственного производства с документами, удостоверяющими качественные и весовые характеристики на каждый камень, с последующей реализацией населению этих драгоценных камней.
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