В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 99,4%, с декабрем 2021 г. – 113,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой октябрьский рост цен на продтовары составил 15,1%. За январь-октябрь 2022 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,3%.

Непродовольственные товары в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем подешевели на 1,1%, с декабрем 2021 г. – подорожали на 16%. В октябре 2022 года к уровню октября 2021 года цены выросли на 17%. В январе-октябре 2022 года цены на непродовольственные товары увеличились к уровню января-октября 2021 года на 16,1%.

Цены на услуги в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем снизились на 0,1%, с начала года – увеличились на 10,4%. В октябре 2022 года к октябрю 2021 года рост цен на услуги составил 11%. За январь-октябрь 2022 года стоимость услуг увеличилась по сравнению с январем-октябрем 2021 года на 10,1%.