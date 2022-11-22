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ЭКОНОМИКА РБ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА СТАРТАПОВ STARTUP HEART НАЗОВУТ 25 НОЯБРЯ
18:08 22.11.2022
Победителей Международного молодежного конкурса стартапов Startup Heart назовут 25 ноября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, финал пройдет на площадке бизнес-инкубатора Парка высоких технологий. Мероприятие состоится с участием руководства БГУ, администрации ПВТ и бизнес-экспертов.
В этом году белорусские и российские студенты, молодые специалисты презентовали 51 работу. В финальном туре оценят только 14 проектов. Их авторами стали студенты БГУ, Санкт-Петербургского горного университета, Бобруйского государственного автотранспортного колледжа, а также белорусских IT-предприятий. Разработчики представили стартапы в сферах компьютерных игр, образовательных технологий, социальных решений, туризма, торговли и экологии. Среди них работы, направленные на оказание помощи в обустройстве быта, сохранение окружающей среды, восстановление и реабилитацию больных легочными заболеваниями и др. Например, российская аромакомпания покажет устройство по использованию и комбинированию 12 ароматов для помещения. В аппарат погружаются картриджи с жидкостью и с помощью ультразвукового распыления ароматизированная смесь равномерно распределяется по комнате, наполняя ее приятным запахом.
Состязание проходило в течение трех месяцев и включало три этапа. За это время участники прошли образовательную программу, проработали ошибки в проектах с менторами и экспертами, получили консультации и рекомендации для улучшения бизнес-идей. Авторов лучших стартапов ждет денежное вознаграждение, 30 часов онлайн-образования и бесплатных консультаций от ведущих белорусских компаний в области IT.
Организатором конкурса выступил экономический факультет БГУ.
Международный молодежный конкурс стартапов Startup Heart впервые прошел в 2019 году по инициативе студентов-экономистов и преподавателей БГУ. Направлено мероприятие на создание условий для реализации бизнес-проектов, оказание помощи молодежи в поиске партнеров или инвесторов. За историю конкурса его участниками стали представители Беларуси, России, Казахстана и Германии.
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