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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НЕДЕЛЮ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КВАРТИР НА ПРОДАЖУ В МИНСКЕ СНИЗИЛОСЬ НА 4%, А СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЗА МЕТР НЕМНОГО ВЫРОСЛА


18:02 22.11.2022

За 14-21 ноября число объявлений в базе Realt снизилось на 4,2% - с 18,5 до 17,7 тысяч.

Как пишет Realt.by, среди продавцов, размещавших свои объявления на предыдущей неделе, снизили цены 4% из них, средний размер скидки варьировался от $1000 до $3000. В то же время в 10% объявлений цены увеличились — от $730 до $1100.

Индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 0,3% и составил $1141. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1332, что на 0,1% меньше, чем в прошлый понедельник.

Уменьшение числа объектов произошло по всем сегментам. В наибольшей степени у 4-комнатных (-7%) и 1-комнатных квартир (-6%).

Среди районов города наибольшее снижение числа предложений отмечалось в Ленинском, Фрунзенском и Советском районах. В Московском, Октябрьском и Первомайском районах, напротив, число объектов за неделю выросло.

В разрезе числа комнат существеннее всего рост цен отмечался у 1-комнатных квартир — плюс 1,1%. Снижение средней цены квадратного метра за прошедшие семь дней произошло у 3-комнатных квартир — минус 0.3%.

Среди районов города рост средних цен квадратного метра отмечался почти во всех районах. Существеннее всего «квадрат» стал дороже в Партизанском — плюс 1,6%. Исключением стали Московский и Фрунзенский районы, где цены снизились на 0,9% и 0,3% соответственно. В Центральном же индекс цен за неделю не изменился.
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