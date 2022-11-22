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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 6,9%
17:51 22.11.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 100,1%, с декабрем 2021 г. – 106,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,4% и 114,2% соответственно, промежуточные товары – 100,4% и 114,2%, потребительские товары – 99,9% и 106,2 соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 101,2%, с декабрем 2021 г. – 125,6%, в том числе в растениеводстве – 97,9% и 118,1% соответственно, животноводстве – 102,8% и 128,7%.
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