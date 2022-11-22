Водоснабжающие организации Гомельской области с начала года заменили 84,3 км водопроводных сетей, что почти на 10% выше годового задания. Об этом сообщил на заседании облисполкома генеральный директор ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области» Дмитрий Згурский.

Гендиректор отметил, что низкими темпами перекладка водопроводных сетей идет только в Лоевском и Наровлянском районах.

Он также обратил внимание, что с опережением графика идет замена сетей водоотведения.

«За январь-октябрь 2022 года организациями ЖКХ заменено 35,3 км сетей водоотведения, чуть более 102% от задания», - уточнил данные Дмитрий Згурский.