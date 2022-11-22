За январь-сентябрь 2022 г. в реальный сектор экономики Гродненской области (кроме банков, НКФО, Банка развития, бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили $225,4 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Гродненской области, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Нидерландов (29,7% от всех поступивших инвестиций), Кипра (20%), Австрии (13,7%), Польши и Финляндии (по 7,6%), Российской Федерации (6,6%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $204 млн, или 90,5% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-сентябрь 2022 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на сумму $30,6 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (53,8% от всех направленных инвестиций) и Литвы (45,3%).

На долю прямых инвестиций приходилось 93,1% всех направленных инвестиций за рубеж.