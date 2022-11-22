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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ $225,4 МЛН
16:35 22.11.2022
За январь-сентябрь 2022 г. в реальный сектор экономики Гродненской области (кроме банков, НКФО, Банка развития, бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили $225,4 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Гродненской области, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Нидерландов (29,7% от всех поступивших инвестиций), Кипра (20%), Австрии (13,7%), Польши и Финляндии (по 7,6%), Российской Федерации (6,6%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $204 млн, или 90,5% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-сентябрь 2022 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на сумму $30,6 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (53,8% от всех направленных инвестиций) и Литвы (45,3%).
На долю прямых инвестиций приходилось 93,1% всех направленных инвестиций за рубеж.
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