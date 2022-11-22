Около 70 специалистов в области агроэкотуризма примут участие в научном мероприятии 24 ноября в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, встреча, которая состоится в очно-дистанционном формате, приурочена к 20-летию сельского туризма в Беларуси.

Международная научно-практическая конференция «Агроэкотуризм в период современных вызовов: национальный опыт» соберет экспертов и преподавателей из Беларуси, России, Армении и Казахстана. Это представители БГУ, Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, Российского государственного университета туризма и сервиса, Национального университета архитектуры и строительства Армении, а также сотрудники Министерства спорта и туризма Беларуси, Брестской областной коллегии адвокатов, Казахстанской ассоциации агро- и сельского туризма, Национальной Ассоциации организаций по развитию сельского и экотуризма (Россия) и др.

Форум станет площадкой для обмена опытом по вопросам развития агроэкотуризма, а также обсуждения новых направлений в данной сфере. В частности, участники рассмотрят юридические аспекты туристической сферы, поделятся практическими результатами работы агрохозяйств, расскажут о разработке IT-решений для туристического бизнеса.

Кроме того, хозяева усадеб «Ганка», «Млынок», «Рапануй» поделятся своим видением развития туризма с национальным колоритом.

По итогам работы конференции опубликуют сборник научных докладов участников, который будет размещен в Электронной библиотеке БГУ и в Научной электронной библиотеке eLIBRARy.ru.

Организатором мероприятия выступает факультет международных отношений БГУ.