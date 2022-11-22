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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО МИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ ПРОВЕДЕТ 23 НОЯБРЯ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
15:18 22.11.2022
23 ноября 2022 в Минской региональной таможне состоится прямая телефонная линия начальника отдела таможенных платежей Ольги Будник по вопросам, связанным с предоставлением отсрочек (рассрочек) уплаты таможенных пошлин, налогов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МРТ, получить ответы на вопросы в рамках темы можно будет с 10.00 до 12.00 по номеру телефона (8-017) 218-96-50.
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