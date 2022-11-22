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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА 3 КВАРТАЛА В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАНО 120 ЖИЛЫХ ДОМОВ


14:51 22.11.2022

За 3 квартала 2022 г. в Гомельской области капитально отремонтировано 120 жилых домов общей площадью 364 тыс. кв. м, что на процент выше задания. Об этом сообщил на заседании облисполкома гендиректор ГО «ЖКХ Гомельской области» Дмитрий Згурский.

Всего в 2022 г. необходимо отремонтировать 173 жилых дома или 496 тыс. кв. м.

«Это нормативные 3% от общей площади жилых домов, эксплуатируемых организациями ЖКХ», - пояснил Дмитрий Згурский формулу, на основании которой формируется годовое задания на капремонт жилья.

Не все районы выполнили доведенные задания. «Отставания допущены Буда-Кошелевским, Ельским, Калинковичским, Лоевским, Наровлянским, Октябрьским, Петриковским, Рогачевским и Чечерским районами», - указал Дмитрий Згурский.

Выполнение показателя по области обеспечено за счет перевыполнения задания другими районами.

«Качественное выполнение капремонта домов - это оценка профпригодности руководителей ремонтирующих организаций, - подчеркнул губернатор. - По тому, как выполнены эти работы, люди будут еще лет 10 вспоминать».
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