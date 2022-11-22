В связи с внесением ряда изменений в законодательство Беларуси, регулирующее процедуру продаж активов иностранных компаний в республике, принято решение о том, что продажа ОАО «Лидское пиво», актива Olvi в Беларуси, в ближайшие 12 месяцев вряд ли состоится.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, исходя из финансовых стандартов группы, «Лидское пиво» более не может входить в перечень активов, предназначенных для продажи, и вновь включается в консолидированную отчетность компании.

В промежуточном отчете, опубликованном 19 октября 2022 года, высказывалось предположение, что продажа состоится не позднее, чем в течение последующих 12 месяцев. Olvi также отменяет краткосрочный прогноз, в котором не учитывалась операционная прибыль «Лидского пива».

Предыдущий прогноз, озвученный в отчете 19 октября 2022 года, не включавший хозяйственную деятельность «Лидского пива», предполагал снижение операционной прибыли за 2022 год по сравнению с предыдущим годом.