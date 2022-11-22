В Гродненской области цены на продовольственные товары в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем снизились на 0,4%, к декабрю 2021 г. – выросли на 15,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен на продтовары в октябре 2022 года составил 17,1%. За январь-октябрь 2022 года цены на продовольствие повысились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 17,4%.

Непродовольственные товары в октябре 2022 г. стали дешевле по сравнению с сентябрем на 1%, по сравнению с декабрем 2021 года – дороже на 16,1%. В октябре 2022 года цены выросли по сравнению с октябрем 2021 года на 16,5%. За январь-октябрь 2022 года к уровню января-октября 2021 года цены на непродовольственные товары увеличились на 15,5%.

Цены на услуги в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем снизились на 0,8%, с декабрем 2021 г. – увеличились на 9,8%. Годовой рост цен на услуги в октябре 2022 года составил 10,4%. В январе-октябре 2022 года стоимость услуг увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 10,4%.