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ЭКОНОМИКА РБ
СОЗДАН ПЕРВЫЙ ЦПТИ НА БАЗЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
12:45 22.11.2022
Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) и Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины (ГГУ им. Франциска Скорины) подписали соглашение о создании Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ).
Соглашение 17 ноября 2022 г. подписали генеральный директор НЦИС Владимир Рябоволов и ректор ГГУ им. Франциска Скорины Сергей Хахомов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦИС, также ЦПТИ был создан на базе Центра научно-технической и деловой информации (ЦНТиДИ). Соответствующее соглашение подписали руководитель НЦИС и директор ЦНТиДИ Дмитрий Шамров.
Кроме того, на базе вуза состоялся семинар-практикум, где эксперты НЦИС выступили перед студенческо-преподавательским составом, работниками по научной и инновационной работе предприятий района и молодыми учеными по актуальным вопросам охраны и управления правами на объекты интеллектуальной собственности.
Были рассмотрены вопросы поддержки технологий и организации деятельности ЦПТИ в Беларусиь, проведения патентных исследований как эффективного аналитического инструмента в условиях современных вызовов, регистрации товарных знаков и географических указаний, введения в граждан
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